DER-SP anuncia novos radares na Rodovia Euclides da Cunha e em vias do noroeste paulista

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) determinou a instalação de 649 novos radares de fiscalização de velocidade em diversas rodovias estaduais, com foco na segurança viária. Entre as áreas contempladas, estão importantes trechos da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e da Rodovia Péricles Belini (SP-461), que atravessam o município de Votuporanga.

A ordem de serviço assinada pelo DER prevê que, dos 649 dispositivos, 36 serão instalados na região noroeste paulista. As empresas responsáveis pela instalação terão até 90 dias para concluir o trabalho, com a previsão de que os radares entrem em operação até maio de 2025.

Os pontos de instalação foram escolhidos com base em critérios como altos índices de acidentes, excesso de velocidade, proximidade de áreas de fauna e as características geométricas das vias. Em Votuporanga, os radares serão reinstalados nos mesmos locais onde estavam até 2021, antes da remoção devido ao término do contrato anterior. Na Rodovia Euclides da Cunha, os novos dispositivos serão posicionados nos quilômetros 516 e 522, enquanto na Péricles Belini a fiscalização retornará ao Pontilhão do Frango Rico.

Além desses, a Euclides da Cunha receberá outros 12 radares em diferentes trechos: um em Bálsamo (km 462), três em Tanabi (km 477 e dois no km 479), um em Cosmorama (km 498), dois em Fernandópolis (km 551 e 556), dois em Jales (km 578 e 583), dois em Santa Fé do Sul (km 623) e um em Rubinéia (km 628).

Os novos radares contarão com tecnologia avançada para medir a velocidade dos veículos e coletar dados estatísticos sobre o tráfego. Serão dos tipos Fixo-Redutor e Fixo-Controlador, excluindo a modalidade Doppler, conhecida popularmente como “anti-migué”.

Em declaração, o superintendente do DER-SP, Sérgio Codelo, destacou que a instalação dos radares faz parte de um esforço contínuo para aumentar a segurança nas rodovias do estado e contribuir para a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2030. (Com informações do site A Voz das Cidades)