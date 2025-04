No Dia D contra a Influenza, 560 pessoas foram imunizadas

No último sábado, dia 12, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado realizou o Dia D de vacinação, concentrando esforços na campanha contra a Influenza (gripe) e na atualização da caderneta de vacinação da comunidade.

Ao longo de todo o dia, um total de 560 pessoas foram imunizadas nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) que funcionaram das 8h às 16h (horário de Brasília).

Daiane Pupin, secretária de Saúde, esclareceu que a campanha abrangeu os grupos prioritários, sendo uma iniciativa do Governo do Estado para mitigar o impacto do vírus, especialmente ao reduzir os sintomas que podem ser confundidos com outras doenças respiratórias, como a Covid-19.

A vacina contra influenza trivalente fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é desenvolvida pelo Instituto Butantan e sua formulação é atualizada regularmente para garantir eficácia contra novas cepas do vírus, abrangendo as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.



A CAMPANHA

A campanha de vacinação contra a Influenza teve início no dia 7 de abril, em Aparecida do Taboado com o objetivo de proteger a população aparecidense, reduzindo os casos da doença e suas complicações.



Embora a vacina seja recomendada para toda a população, existem grupos prioritários que devem ser vacinados com mais urgência. São eles:



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Idosos a partir de 60 anos

Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

Profissionais da saúde

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, de qualquer idade

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longa distância)

Trabalhadores portuários

Funcionários dos Correios

As doses continuam disponíveis gratuitamente, nas seguintes unidades ESF: Central, São Jerônimo, Jardim do Lago, Vila Pereira, Vila Barbosa, Jardim das Flores, Ranchos e Rural. (Fonte: Diretoria de Comunicação/Prefeitura)