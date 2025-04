Diretoria do Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz” apresenta balanço dos 100 primeiros dias de gestão

O presidente do Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”, Gustavo Neira, e o vice-presidente Roger Rossi estiveram nesta terça-feira (29/04), na Rádio Cultura FM, para prestar contas à população sobre os primeiros 100 dias à frente da instituição em Aparecida do Taboado.

Durante a entrevista ao jornal RCN Notícias, os dirigentes destacaram as principais ações realizadas neste início de gestão, marcadas por uma série de melhorias estruturais e administrativas. A nova diretoria tem contado com importante apoio do empresariado local e de voluntários, o que tem sido fundamental para viabilizar as mudanças. A instituição recebe recursos da Prefeitura mensalmente, e conta com o apoio de parlamentares locais e estaduais através da destinação de emendas.

Entre as ações implementadas estão a continuidade das obras de reforma e ampliação do prédio, já em fase de conclusão. Equipamentos essenciais, como a máquina da lavanderia, foram revitalizados, e a instituição recebeu novas poltronas por meio de doações de diversos benfeitores da comunidade.

Poltronas foram adquiridas e instaladas em uma sala de estar que foi toda reformada (Foto: Divulgação)

Também foram contratados novos profissionais para reforçar a equipe de atendimento aos 46 idosos acolhidos atualmente.

Além disso, veículos da instituição passaram por reformas, e a área externa recebeu uma limpeza para estar à disposição para projeto de futuras instalações.

Uma das novidades mais aguardadas é a implantação do serviço de fisioterapia dentro da própria unidade, o que eliminará a necessidade de deslocamento dos idosos para atendimento.

A diretoria reforçou seu compromisso com a qualidade de vida dos acolhidos e agradeceu publicamente à população de Aparecida do Taboado pelas contribuições — tanto financeiras quanto em materiais e serviços — que têm sido fundamentais para o fortalecimento da instituição.

Assista a entrevista do RCN Notícias: