Dupla leva mais de R$ 1 mil, em roubo a posto de combustíveis

Na madrugada do domingo (09/02), dois homens realizaram um assalto a um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia BR-158, na saída da cidade, no acesso a Paranaíba.

Um dos criminosos, trajando uma blusa branca com capuz, se aproximou do frentista e solicitou o abastecimento de um galão de combustível. Enquanto isso, seu comparsa, usando uma jaqueta escura e capacete, se dirigiu ao caixa e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo para o funcionário e exigindo o dinheiro do estabelecimento.

Funcionário do caixa sob a mira de um revólver, foi obrigado a repassar o dinheiro ao assaltante (Foto: Reprodução)

Sob a ameaça do revólver, o trabalhador entregou a quantia de R$ 1.156,00.

Os assaltantes então fugiram levando o valor em dinheiro e o galão de combustível, embarcando em uma motocicleta e seguindo em direção ao perímetro urbano de Aparecida do Taboado.

As câmeras de segurança do posto registraram toda a ação criminosa. As imagens já foram entregues à Polícia Civil, que segue apurando o crime na tentativa de identificar e prender os responsáveis.