Empreiteira deve retomar obra de infraestrutura após recesso

Moradores do Bairro Chácara Boa Vista, em Aparecida do Taboado, vivem a expectativa do reinício e conclusão das obras de infraestrutura urbana na extensão da Rua Ulisses de Medeiros Figueiredo, imediações da tradicional Feira do Produtor.

A empreiteira que está executando a obra interrompeu os serviços no dia 21 de dezembro para o recesso de virada de ano, e de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, deve retornar em breve.

Talisson, secretário-adjunto de Obras em Aparecida do Taboado (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)

Talisson Souto, secretário-adjunto, em entrevista ao RCN Notícias da Rádio Cultura FM, na segunda-feira (13/01), explicou que o período chuvoso tem agravado as condições da via onde ocorre a intervenção.