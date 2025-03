Faleceu Djalma Furquim, ex-prefeito de Aparecida do Taboado

A cidade de Aparecida do Taboado está profundamente consternada com a notícia do falecimento do ex-prefeito Djalma Lucas Furquim, ocorrido na tarde desta terça-feira, 11 de março, em Campo Grande.

Ele faleceu após não reagir ao tratamento medicamentoso, depois de ter passado por uma cirurgia cardíaca no dia anterior.

A morte de Djalma deixou um vazio na comunidade, e as autoridades municipais expressaram seu lamento. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias, e tanto o prefeito José Natan quanto o presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, publicaram notas de pesar em suas redes sociais.

Djalma Lucas Furquim, 71 anos, advogado de formação, dedicou grande parte de sua vida pública ao município de Aparecida do Taboado.

Nasceu em 14 de novembro de 1953, em uma família com forte vocação política. Sua mãe, Albertina Lucas Furquim, fez história como a primeira mulher vereadora da cidade, enquanto seu pai, Ajax Ramos Furquim, também teve uma significativa atuação na vida política local.

Djalma foi casado com Alessandra Fusco Furquim (in memoriam), com quem teve duas filhas, Raisa e Lígia Maria. Ele também era pai de Fernando e Guilherme.

Trajetória Política

Djalma Furquim iniciou sua trajetória política como vereador, onde foi eleito para dois mandatos consecutivos: o primeiro, de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996, período no qual também presidiu a Câmara Municipal no biênio 1993/94; e o segundo, de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000.

Em 2004, alcançou seu maior feito político, sendo eleito prefeito de Aparecida do Taboado para o período de 2005 a 2008.

Após seu mandato como prefeito, Djalma se manteve ativo na política, concorrendo nas eleições majoritárias de forma contínua, embora sem sucesso.

Na última eleição, realizada em 6 de outubro de 2020, obteve 1.229 votos, o que correspondeu a 8,68% dos votos válidos. Além disso, tentou a vaga de deputado estadual em duas ocasiões.

Djalma Lucas Furquim deixa um legado importante na política local, sendo lembrado por seu compromisso com a cidade e seu trabalho em prol da comunidade.