Funcionalismo terá reajuste de 6% nos salários e aumento no ticket alimentação

A Prefeitura de Aparecida do Taboado concederá aos servidores municipais, sejam ativos, inativos ou aposentados, um reajuste salarial de 6%, além de um aumento de 40% no valor do ticket alimentação, que será oferecido à categoria. A decisão foi tomada pelo prefeito José Natan, após uma série de reuniões com a equipe econômica da administração municipal e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, nesta terça-feira (28/01), o presidente do sindicato, Gilson Garcia, que também é vereador no município, revelou que, durante assembleia, os servidores aprovaram a proposta do prefeito. “No dia 21, colocamos a proposta para votação em assembleia e a maioria dos servidores presentes concordou. Informamos ao executivo municipal, que já está elaborando o projeto para ser votado”, explicou Gilson.

Gilson Garcia, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em Aparecida do Taboado (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)

O presidente do sindicato também mencionou que havia protocolado um ofício solicitando uma agenda com o prefeito para discutir o percentual que seria concedido aos servidores, com o sindicato pleiteando inicialmente um reajuste de 8%. “Embora não tenha sido o que desejávamos, acredito que o acordo final agradou a maioria dos servidores”, afirmou Gilson, referindo-se aos 6% ajustados.

A maioria dos servidores que compareceram à assembleia votou favorável à proposta da prefeitura (Foto: Divulgação)

O projeto de lei que formaliza as medidas já foi encaminhado à Câmara Municipal e será discutido em sessão extraordinária na quarta-feira (29/01), com a expectativa de ser aprovado e entrar em vigor ainda em janeiro.

