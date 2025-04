Homem se apresenta na Delegacia e confessa autoria de homicídio

O delegado de Polícia Civil, Gustavo Fernal, anunciou nesta terça-feira (08/04) em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, que o acusado pelo homicídio de Paulo Elias Balbino, se apresentou, acompanhado de um advogado, na Delegacia em Aparecida do Taboado e confessou o crime.

Trata-se de um homem conhecido pelo apelido de Pinduca, proprietário de um bar na cidade.

O crime aconteceu no início da madrugada do sábado (05), em frente a um bar no Jardim Imperial. Imagens que circularam pelas redes sociais mostraram autor e vítima conversando, quando em determinado momento Pinduca aplicou um soco em Paulo e em seguida sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos que atingiram a vítima.

O autor deixou o local imediatamente, enquanto que populares socorreram Paulo, conduzindo-o até o Pronto Socorro, onde minutos após ele não resistiu aos ferimentos, e faleceu.

Conforme o delegado, o trabalho da Polícia Civil teve início quando acionada pelo Pronto Socorro, e as investigações se intensificaram, algumas testemunhas foram ouvidas, ocasião em que informaram que a causa do crime seria uma dívida que Paulo teria com o autor.

No período da tarde da data em que ocorreu o homicídio, o então acusado se apresentou na companhia de seu advogado, e no interrogatório confessou a autoria e alegou outro motivo. Ele disse que se sentiu ameaçado por Paulo momentos antes da discussão que resultou no assassinato.

O autor está preso na Delegacia de Polícia Civil à disposição da justiça, enquanto seguem as investigações.