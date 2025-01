Iniciadas as atividades em 2025 com a Melhor Idade

Na tarde do dia 14 de janeiro, o Salão da Melhor Idade “Luzia Geralda dos Santos” foi cenário para o aguardado retorno das atividades da Melhor Idade em Aparecida do Taboado. Sob a coordenação de Laly Santana, os participantes iniciaram o ano com uma tarde repleta de atividades diversificadas.



Para 2025, o programa oferecerá uma ampla variedade de ações, como oficinas de cerâmica e bordados, jogos recreativos, atividades físicas e aulas de hidroginástica. As atividades, planejadas por profissionais capacitados, têm como objetivo proporcionar momentos de aprendizado, interação social e desenvolvimento pessoal, fortalecendo o vínculo entre os participantes e a comunidade.



O sucesso do programa conta com o apoio incondicional do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social. Esse suporte não se limita às oficinas de artesanato, mas também engloba uma ampla gama de iniciativas, como atividades esportivas e de lazer, todas com o objetivo de garantir o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos integrantes da Melhor Idade.



Na ocasião, além da coordenadora Laly Santana, estiveram presentes a secretária de Assistência Social, Michaele Mignoli; a primeira-dama, Verônica de Paula; o secretário-adjunto, Jucelmo Souto; e os vereadores Ber Galter, Matheus Costa, Claudia Padim, Edson Pinduca, Dra. Amanda Tolentino e Patrícia da Saúde, reforçando o compromisso da administração municipal e do Legislativo com este grupo tão especial.

Fonte: Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Aparecida do Taboado