Janeiro Branco leva ações de conscientização sobre saúde mental

Durante todo o mês de janeiro, Aparecida do Taboado promoveu atividades como parte da Campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a saúde mental. Com o tema “Cuidar da mente, é cuidar bem da vida”, a campanha envolveu a comunidade local em ações educativas e de apoio.

Em entrevista ao programa RCN Notícias da Rádio Cultura FM, a psicóloga Isléia Nones, coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), discutiu a importância de cuidar da saúde mental e os recursos disponíveis na cidade para quem precisa de apoio.

“Hoje o nosso município está disponível para a livre demanda, se você chegar em qualquer unidade de saúde ou hospital e pedir ajuda, nesse aspecto que seja um sofrimento mental, todos vão entrar em contato com o CAPS, ou o próprio médico da unidade já entra em contato conosco onde a gente faz o acolhimento do paciente e estuda a demanda do que ele precisa pra se restabelecer”, explicou a psicóloga.

A ação reforçou a relevância do autocuidado e do apoio psicológico no cotidiano das pessoas.

