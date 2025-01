Meio Ambiente anuncia mutirão de limpeza nas praias

Durante entrevista concedida na terça-feira (14/01) ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, o diretor Municipal de Meio Ambiente, Nahur Tito, anunciou que a Prefeitura realizará um mutirão de limpeza abrangendo todos os loteamentos às margens dos rios em Aparecida do Taboado.

“Desde 2021, a gestão do prefeito José Natan iniciou a limpeza nas praias e essa ação se repetiu nos anos seguintes”, destacou Nahur.

A Associação SOS Rio Paraná, que reúne proprietários de ranchos da região, confirmou sua parceria com o poder público para apoiar a ação, marcada para o dia 26 de janeiro. O diretor explicou que a escolha da data tem um significado especial: “Neste dia, celebramos o Dia Mundial de Educação Ambiental”.

Nahur Tito, diretor de Meio Ambiente em Aparecida do Taboado (Foto: Samuel Ferreira/Cultura FM)

Educação Ambiental e Conscientização

Nahur Tito também lembrou que, no primeiro mandato do prefeito reeleito José Natan, foram instaladas mais caçambas nas entradas dos loteamentos para o descarte adequado dos resíduos produzidos tanto por turistas quanto por moradores. No entanto, é possível observar lixo deixado em volta das caçambas, o que evidencia a necessidade urgente de intensificar as ações de conscientização ambiental.

A Diretoria Municipal de Meio Ambiente reforçou que o objetivo é sensibilizar a população e turistas sobre a importância de descartar corretamente os resíduos, garantindo que o lixo seja colocado de maneira adequada nas caçambas. Assista à entrevista na íntegra: https://youtu.be/uQJkkmrmOoo.