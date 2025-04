Operação Cata-Treco coletará resíduos e itens inservíveis em bairros do Setor 6

Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado terá R$ 13 milhões em obras de infraestrutura urbana

Investimentos contemplam operação tapa-buracos em toda a cidade, pavimentação e drenagem no Jardim Primavera e infraestrutura completa incluindo calçadas com acessibilidade e até ciclovia no entorno da Avenida Orlando Mascarenhas.