Polícia captura homem com mandado de prisão desde 2023

Na tarde de sexta-feira (17/01), por volta das 17h, policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Aparecida do Taboado cumpriram um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente ao município de Espinosa.

O homem, de 32 anos, estava em Aparecida do Taboado desde 2012 e acumulava 41 passagens por diversos crimes. O mandado de prisão foi emitido em 2023, mas o cumprimento da ordem ocorreu apenas agora, em 2025.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido à carceragem da Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.