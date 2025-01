Polícia Civil divulga comparativo entre 2023 e 2024 dos crimes de maior incidência no município

A Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado anunciou dados com um comparativo do número de ocorrências entre os anos de 2023 e 2024, dos crimes de maior incidência no município.

O relatório foi divulgado durante o Jornal RCN Notícias, da Rádio Cultura FM 105,5 Mhz nesta quarta-feira (08/01), através da escrivã Zilda Zerlanti.

Furto, além de um incremento de 10% em um ano, também foi o crime que mais levou vítimas à polícia para comunicação do fato, com 240 registros no ano que passou.

Embora com redução de 15% em comparação com 2023, a violência doméstica terminou o ano passado em segundo lugar com 152 queixas.

Crimes de roubo, homicídio, feminicídio, tráfico de drogas também apresentaram redução no período, assim como prisões em flagrante.

Registros de lesão corporal dolosa foram os que tiveram aumento considerável, enquanto que, sensivelmente, furtos e estupros também cresceram.

Os atendimentos foram realizados pela Polícia Civil e Polícia Militar do município.

Total de ocorrências em cada ano