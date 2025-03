Prêmio Mulher Cidadã – Eleonora Camargo Queiroz homenageou três personalidades

Na noite de 8 de março (sábado), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado foi o cenário de uma cerimônia emocionante em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O evento destacou a edição 2025 do Prêmio “Mulher Cidadã Eleonora Camargo Queiroz”, uma distinção que reconhece as mulheres que se dedicam de forma exemplar à sua comunidade, contribuindo com trabalho e coragem.

Neste ano, as homenageadas foram Maria Aparecida de Freitas, Neuza de Paula Martinho, e, postumamente, Amélia Martins de Souza e Silva. Suas trajetórias são um exemplo de empenho, dedicação e inspiração para todos os cidadãos de Aparecida do Taboado.

Homenageadas da noite pela Câmara de Aparecida do Taboado (Foto: Assessoria)

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Câmara, Ber Galter, e contou com a presença dos demais vereadores, reafirmando a importância da luta das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A noite também foi marcada por momentos de emoção, como as exibições de vídeos com depoimentos de familiares e amigos, que relembraram a trajetória das homenageadas. Além disso, a servidora da Câmara, Milca, encantou o público com sua performance musical, acompanhada pelo violonista Paulo Soares, tornando a cerimônia ainda mais memorável.

Durante o evento, os vereadores também prestaram homenagem às mulheres que desempenham papéis de destaque na política e na sociedade local. Flores foram entregues à primeira-dama Verônica de Paula, à segunda-dama Cleide Ávila, à presidente da 22ª Subseção da OAB, Alyne Alves de Queiroz, e às vereadoras Amanda da Saúde, Cláudia Padim, Dra. Amanda Tolentino e Patrícia da Saúde, destacando o papel essencial das mulheres nas esferas política e social.

O evento reforçou a importância de reconhecer e celebrar o papel feminino em todas as áreas, especialmente na construção de uma comunidade mais inclusiva e igualitária. (Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado)