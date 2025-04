Projeto social, requerimento e indicações pautaram sessão da Câmara

Realizada na manhã desta segunda-feira (28/04), mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal em Aparecida do Taboado.

Os vereadores utilizaram o expediente para apresentação de indicações e um requerimento. Na pauta, também foi lido um Projeto de Lei para a implantação de um programa de governo voltado para a área social.

Indicações

Vereador Pinduca (PP): patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso ao Rio Formoso, na região da Água Vermelha.

Vereador Jucleber Bim (PL): substituição das macas das ambulâncias e UTIs móveis por macas retráteis para obesos.

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): limpeza dos bueiros da Avenida Ajax Furquim Leite no Bairro Jardim Samara; sinalização da Rua Mato Grosso do Sul e a construção de redutor de velocidade no Bairro Jardim Morumbi.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): construção de lombada na Rua das Paineiras, na altura do número 4.938, no Bairro Jardim do Lago; patrolamento e cascalhamento da estrada municipal que dá acesso ao Loteamento Portal das Águas; limpeza e a construção de guias e sarjetas na Rua das Paineiras, próximo ao nº 5.126, no Bairro Jardim do Lago; construção de um ponto de ônibus com cobertura, na Avenida João Pedro Pedrossian, Bairro São José, em frente à Capela São José, nesta cidade.

Vereador Ber Galter (PSDB): solicita à Energisa a realização periódica de leitura dos medidores de energia elétrica nos ranchos localizados na região ribeirinha do município.

Vereadora Claudia Padim (PL): revitalização da iluminação pública e a substituição por lâmpadas de LED no bairro Santa Maria.

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): ampliação dos shows culturais para as quartas-feiras, a partir da 9ª edição do Projeto Artistas da Terra, na Feira Livre do Pequeno Produtor de Aparecida do Taboado “Augusto Carvalho”.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): construção de canaletas nos cruzamentos: Rua Manoel Nunes Cardoso com a Rua Mato Grosso do Sul, Rua Tabatinga com Rua dos Palmares, e Rua Olinda Maria de Menezes com a Rua Minas Gerais.

Vereadores Jucleber Bim e Marcelo Jardineiro: implantação da rede de energia elétrica no Loteamento Bom Jesus.

Projeto de Lei de autoria da vereadora Amanda da Saúde (PP): “Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo instituir o programa “Amor de Mãe” visando a entrega gratuita de kits de maternidade para mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica”.

Requerimento de autoria do vereador Jucleber Bim (PL): solicitação de informações:

1. Levantamento detalhado de todos os loteamentos situados no município que ainda não foram oficialmente entregues ao Poder Público Municipal;

2. Especificação dos motivos pelos quais cada um desses loteamentos ainda não foi entregue;

3. A relação de requisitos legais, técnicos e administrativos necessários para que o loteamento seja entregue, conforme a legislação urbanística vigente (incluindo exigências quanto à infraestrutura, regularização fundiária, aprovação em órgãos competentes, e demais informações constantes a respeito do assunto).