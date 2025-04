Rotary Club realiza no sábado o evento Melhores do Ano

Na noite de sábado (05/04), mais de 120 empreendedores do comércio e do setor de serviços de Aparecida do Taboado serão homenageados durante o tradicional evento Melhores do Ano, promovido pelo Rotary Club da cidade, com o apoio da Rádio Cultura FM.

A cerimônia, que tem mais de 20 anos de realização, se destaca por seu formato único: a votação popular, onde os moradores da cidade elegem, por meio de um questionário online, os melhores estabelecimentos em diversas categorias.

Os vencedores da votação, aqueles que mais se destacaram em seus respectivos segmentos, serão celebrados em uma festa de gala, que contará com um delicioso jantar e apresentação de música ao vivo.

Durante a noite, também haverá um sorteio exclusivo para os homenageados que aderirem à cota diamante. O prêmio será uma viagem para um destino no Nordeste, com tudo pago para o vencedor e um acompanhante, uma cortesia do Rotary Club e da Rádio Cultura FM.

O período de votação foi marcado por grande engajamento, com os concorrentes incentivando seus clientes a acessarem o link da votação e deixarem seus votos. A disputa acirrada é um reflexo da importância do prêmio para o comércio local, que vê na distinção uma excelente oportunidade de visibilidade e reconhecimento.

Até o momento, apenas os vencedores receberam a confirmação do resultado de suas categorias. O grande anúncio de todos os premiados será feito ao vivo durante a cerimônia, que terá início a partir das 19h30, no salão de festas do Simted.