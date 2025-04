Veículo oficial com vereadores se envolve em acidente a caminho de Brasília

Um veículo oficial da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado se envolveu em um acidente há cerca de 30 quilômetros de Uberlândia, Minas Gerais, ao colidir na traseira de outro automóvel.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (08/04), quando os vereadores Ber Galter, Cláudia Padim e Matheus Costa, seguiam com destino a Brasília para agenda oficial. O motorista, Júlio, sofreu um mal súbito.

Vereadores Ber, Matheus e Cláudia após o acidente com o carro oficial da Câmara de Aparecida do Taboado (Foto: Redes sociais/Ber Galter)

O presidente da Câmara, Ber Galter, em contato com a reportagem da Rádio Cultura FM, disse que todos passam bem, não havendo motivo para maiores preocupações. Ele explicou através de mensagem de texto, como tudo aconteceu: “O Júlio teve um mal súbito, bateu atrás do carro verde que rodou e foi parar no Guard Rail e estourou tudo. O Júlio não respondia nossos pedidos, travou o volante e não tirava o pé do acelerador. Andamos sem direção por 300 metros da batida, até que consegui tirar o pé dele do acelerador, puxar o freio de mão e pôr o carro no estacionamento”, relatou Ber Galter.

O motorista foi atendido por médicos que diagnosticaram a causa, passa bem e fará exames, devendo permanecer em observação por 24 horas.

O presidente também publicou em seus perfis nas redes sociais um texto explicando o ocorrido, com fotos, e tranquilizando os amigos e familiares. “Tivemos um pequeno incidente de trânsito na viagem à Brasília no início da tarde de hoje, nosso motorista segundo os médicos teve um mal súbito e veio a colidir na traseira de outro carro onde esse rodopiou e bateu no Guard Rail o nosso carro ainda sem controle percorreu por uns 500 metros até conseguirmos desacelerar e ir pro acostamento. O Júlio motorista está bem, só vai fazer uns exames e ficar em observação por 24h. Resolvemos postar porque tem muitas pessoas preocupadas com o ocorrido e viemos aqui informar que estamos todos bem. Agradecemos as mensagens de carinho e apoio”.