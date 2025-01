SED abre 40 vagas para formar professores indígenas em MS

O Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI), da Secretaria Estadual de Educação (SED-MS) publicou edital com a abertura de vagas no Curso Normal Médio Indígena – Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Extensão Eliseu Lili – Indígenas em contexto urbano (Campo Grande).

A formação desses professores é voltada para candidatos indígenas que concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que sejam das etnias que compõem o Território Etnoeducacional Povos do Pantanal (Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié e Terena).

Ao todo estão sendo ofertadas 40 vagas e o curso terá duração de um ano e meio.

Inscrições

As inscrições para o ingresso no Curso de Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal serão realizadas através de ficha de inscrição e carta de intenção do candidato endereçadas à Comissão de Seleção do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul entregue via endereço eletrônico ([email protected] ) ou via carta registrada, para o seguinte endereço:

Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI-MS)

A/C: Comissão de Seleção

Rua: 13 de Maio, 1090, 3º andar, apt 01, Vila Glória, CEP: 79004-420, Campo Grande/MS.

O CEFPI-MS estará recebendo a fichas de inscrições e as cartas de intenções, independentemente da modalidade de inscrição escolhida pelo candidato até a data de 07 de fevereiro de 2025.

As dúvidas quanto à abertura de vagas poderão ser esclarecidas pelo telefone (67) 3349 -1228.

*Com informações da Comunicação SED