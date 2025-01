Alma de qualquer cidade turística: a diversidade gastronômica

A importância de uma cena gastronômica diversificada em cidades turísticas vai além do simples prazer de comer. Ela potencializa a experiência do visitante, permitindo que ele vivencie a cultura local de forma mais profunda. Quando um turista se senta à mesa e experimenta um prato típico, ele não está apenas alimentando o corpo, mas também mergulhando na história e nas tradições da região. Isso enriquece a sua viagem e o faz querer voltar.

Além disso, a diversidade gastronômica promove a economia local. Restaurantes e mercados que oferecem uma variedade de pratos atraem mais visitantes, o que gera emprego e renda para a população. É um ciclo positivo: quanto mais opções, mais turistas, e quanto mais turistas, mais oportunidades para os locais.

Para ilustrar essa conversa, vamos usar como exemplo a maravilhosa Florianópolis, carinhosamente conhecida como a “Ilha da Magia”, local que estou visitando nestas mini-férias de janeiro com a família e amigos.

Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, é uma cidade rica em história e cultura, com origens que remontam ao período da colonização portuguesa no Brasil. A cidade foi fundada em 23 de março de 1673, inicialmente como um pequeno povoado chamado “Nossa Senhora do Desterro”.

A forte influência açoriana na formação da cidade é um aspecto marcante aqui. No século XVIII, muitos imigrantes oriundos das ilhas dos Açores, em Portugal, começaram a chegar à região. Eles eram atraídos pela promessa de terras e oportunidades, especialmente após a ocupação da região por portugueses, que buscavam expandir suas colônias.

Esses imigrantes trouxeram suas tradições que se entrelaçaram com as culturas indígenas locais e outras influências europeias. A arquitetura, a culinária e as festividades de Florianópolis refletem essa herança. Por exemplo, o uso de frutos do mar frescos ou cozidos no bafo (no vapor), a famosa “caldeirada” e mesmo a sequência de camarão tem raízes nas tradições açorianas.

A cidade passou a ser chamada de Florianópolis em 1894, em homenagem ao marechal Floriano Peixoto, que foi presidente do Brasil. Desde então, Florianópolis tem se desenvolvido como um importante centro turístico, conhecido por suas belas praias, natureza exuberante e rica herança cultural.

Se você está em Florianópolis, não perca a chance de explorar essa rica diversidade. E para aqueles que querem dicas sobre onde comer na cidade, eu tenho uma novidade! No meu canal do Instagram, @chefpaulomachado, estou compartilhando recomendações de restaurantes e pratos imperdíveis para você experimentar aqui.

Obrigado por ouvir, e até o próximo episódio!