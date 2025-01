Após perder a filha, mãe usa a oração do pai nosso como força para ressignificar a perda

No CBN Festas e Eventos deste sábado (4), o colunista José Marques conversou com a médica e escritora, Andréia Aleixo. Andréa compartilhou um pouco da experiência de vida e falou sobre o poder transformador da oração do Pai Nosso, especialmente após a dor da perda da filha, Emanuelle Aleixo Gorski, de 21 anos, em março de 2021.

A perda foi ressignificada e se transformou em vídeo que viralizou nas redes sociais sobre o perdão e a oração do pai nosso, criação de instituto e projeto de lei voltados para o ciclismo em Mato Grosso do Sul e, recentemente, em um primeiro livro com o nome: “Mantra da Passagem”.