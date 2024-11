Batalhão de Choque apreende 5 toneladas de maconha em operação na Capital

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu mais de cinco toneladas de maconha A operação aconteceu na terça-feira (5) e resultou na prisão de três homens, além da apreensão de três veículos em dois pontos de Campo Grande: um barracão no Bairro Itamaracá e uma residência no bairro Rita Vieira.

A investigação começou com uma denúncia anônima, que levou as equipes até os locais onde a droga estava escondida. No bairro Rita Vieira, os policiais abordaram três homens que inicialmente negaram qualquer envolvimento com o tráfico. No entanto, a situação mudou quando, durante a abordagem, uma chave do portão da casa foi encontrada no bolso de um dos suspeitos, de 24 anos.

Ele tentou justificar que tinha achado a chave ao sair de um carro, mas um segundo suspeito, de 28 anos, acabou confessando que havia drogas na casa, inclusive dentro de um dos veículos estacionados no quintal.

Ao entrar na residência, os policiais encontraram uma caminhonete sem os bancos traseiros, indicando que o veículo era usado para transporte de carga, e um outro veículo completamente carregada com tabletes de maconha.

A casa estava praticamente vazia, sem móveis, sugerindo que o imóvel era utilizado exclusivamente como depósito de entorpecentes.

Em continuidade à operação, os policiais foram até o barracão no Itamaracá, onde encontraram mais maconha armazenada no escritório. Um dos homens presos alegou que havia alugado o barracão para montar uma oficina, mas se calou ao ser confrontado sobre a droga.

Outro detido, de 38 anos, disse que não sabia o que havia no veículo e que só estava ajudando a conduzir um dos veículos. No entanto, documentos dele foram encontrados no local. O suspeito de 24 anos afirmou que foi contratado para descarregar uma carga, mas não deu detalhes.

*Com informações do Batalhão de Choque