Bicampeão, Operário vence o Ivinhema no Campeonato Estadual

O Operário de Campo Grande é o novo campeão sul-mato-grossense de futebol. A equipe confirmou o 14º título neste domingo (6) ao vencer o Ivinhema por 1 a 0, fora de casa, no estádio Saraivão, na grande final do Campeonato Estadual de 2025.

Com o resultado, o Galo completou o placar agregado de 2 a 0, já que havia vencido também o jogo de ida.

Único gol da partida foi marcado no primeiro tempo – Imagem: Rede Social

O único gol da partida foi marcado logo aos 11 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta que terminou com João Vilela balançando as redes e ampliando a vantagem do Operário.

O Ivinhema teve oportunidades para reagir, mas esbarrou em grande atuação do goleiro Elisson, o nome do jogo.

Ainda no primeiro tempo, aos 19, 31 e 48 minutos, Elisson salvou a equipe campo-grandense com defesas decisivas, mantendo o placar favorável mesmo com a pressão do adversário.

Na volta do intervalo, o panorama não mudou: logo aos três minutos, Gean Carlo cobrou escanteio fechado, mas Elisson segurou firme. O Operário ainda desperdiçou uma chance clara de ampliar a vantagem aos nove minutos, com um chute alto que passou por cima do gol.

A situação do Ivinhema piorou aos 33 minutos do segundo tempo, quando o atacante Jonas Tiuí recebeu cartão vermelho e deixou o time da casa com um a menos.

Desanimados, torcedores começaram a deixar o estádio antes do apito final. Apesar da inferioridade numérica, o Ivinhema teve a chance do empate aos 37 minutos, quando o árbitro marcou pênalti. Wendel foi para a cobrança, mas novamente parou em Elisson, que defendeu e confirmou a noite inspirada.

Nos minutos finais, o clima esquentou. Aos 48, uma confusão generalizada tomou conta do campo após disputa na lateral. A Polícia Militar precisou intervir para conter os ânimos.

Fogos chegaram a ser estourados dentro do campo, e quatro jogadores foram expulsos: Mauri (camisa 10) e Fell (camisa 19, do banco), do Operário; e Douglas (camisa 18) e Ronaldo (camisa 21), do Ivinhema.

A partida foi retomada aos 55 minutos, e após os longos acréscimos, o árbitro encerrou o jogo, confirmando a vitória do Operário e o título estadual de 2025.

Equipe do Operário comemora com a taça de campeão sul-mato-grossense de 2025 – Foto: Reprodução/Rede Social

Premiação

Sob o comando do técnico Leocir Dall’Astra, além do título de campeão, o Galo garante vaga nas competições nacionais da próxima temporada.

E, pela primeira vez na história do campeonato regional houve premiação em dinheiro, além do troféu e das medalhas. O Operário levou para casa R$ 50 mil e, pela segunda colocação, o Ivinhema ganhou o prêmio de R$ 30 mil.

Histórico de confrontos

Com a partida deste domingo (6), Operário e Ivinhema já se enfrentaram em nove jogos. O galo venceu cinco partidas, o Ivinhema venceu três e houve um empate.