Bioparque Pantanal recebe evento sobre cultura oceânica e educação sustentável

Nesta quarta-feira (7), o Bioparque Pantanal é sede do “Fórum da Cultura Oceânica: o Currículo Azul na Região Centro-Oeste”, evento voltado à integração da cultura oceânica e das políticas públicas educacionais.

O evento reúne especialistas, educadores e autoridades, com foco na promoção do Currículo Azul, uma iniciativa que tem como objetivo ensinar a importância do oceano para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

A programação tem início às 8h30, com credenciamento e abertura oficial às 9h, e segue até as 17h, com palestras, debates e oficinas que incentivam a integração entre o oceano, a cidadania e a sustentabilidade por meio da educação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Confira a programação completa no site do Bioparque Pantanal.