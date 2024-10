Busca por melhor forma gera aumento de 25% de procedimentos estéticos em homens

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos anos, foi registrado um aumento de 25% na procura por cirurgias plásticas por homens. A demanda reflete não só uma mudança de comportamento, mas também a busca pela melhor versão de si mesmo.

De acordo com o cirurgião plástico Farid Castro, o público masculino que procura atendimento tem clareza do que deseja com a intervenção.

“Sem dúvida nenhuma, a busca pela naturalidade. Eles querem ter aquele olhar descansado, aquela face serena, um olhar rejuvenescido, mas não querem um estigma de cirurgia plástica”, explicou o médico.

Entre os procedimentos mais solicitados pelos homens estão: cirurgias de face, incluindo facelift e blefaroplastia, que trata o excesso de pele nas pálpebras, e rinoplastia. Entre as cirurgias de contorno corporal, destaca-se a lipoaspiração, principalmente a de alta definição.

Durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o médico deu dicas sobre quando decidir pelo procedimento, os cuidados pré e pós-operatórios, e o impacto na vida social de quem passa pela intervenção.

Acompanhe a entrevista: