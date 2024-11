Campanha reforça cobertura vacinal nas escolas

Para fortalecer a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes da rede pública, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Educação (SED), lançou esta semana a campanha “Aluno Imunizado”.

Com atividades até o dia 14 de novembro, a ação tem o objetivo de revisar cadernetas de vacinação e assegurar que estudantes estejam em dia com as vacinas do calendário básico, promovendo um ambiente escolar mais seguro e saudável.

O CEI Zedu, em Campo Grande, recebeu o pontapé inicial do projeto com a presença especial do personagem Zé Gotinha, símbolo nacional da vacinação. Interagindo com as crianças de forma lúdica e divertida, o mascote reforçou a importância da imunização para a saúde coletiva, conquistando a simpatia dos pequenos.

De acordo com a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, além de monitorar a situação vacinal, a estratégia também conscientiza alunos e famílias sobre a importância das vacinas.

Durante a ação, a equipe de saúde verifica as carteirinhas e emite a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA), documento que facilita a matrícula e a rematrícula escolar.

“A exigência da DVA nas escolas, que começou no ano passado, é uma forma de garantir que todos estejam protegidos contra doenças imunopreveníveis, como sarampo e caxumba. Com a verificação feita diretamente nas escolas, facilitamos para os pais, evitando a necessidade de deslocamento até postos de saúde e identificando possíveis atrasos”, explicou Carla Costa, gerente de Atenção à Saúde do Adolescente da SES.

A meta é alcançar ao menos 30% das escolas em Campo Grande e todas as unidades no interior, onde o número de escolas é menor.

Para a diretora do CEI Zedu, Fátima Mack, a parceria com a equipe de imunização é essencial para prevenir doenças que podem afastar os alunos das aulas e afetar a comunidade escolar. “Os pais estão aderindo bem, trazendo as carteirinhas para emitirmos a DVA. A visita do Zé Gotinha encantou as crianças, que levarão para casa o recado sobre a importância da vacinação.”

*Com informações do Governo de MS