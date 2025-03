Campo Grande conquista pela sexta vez o título de Cidade Árvore do Mundo

Campo Grande recebeu, pela sexta vez consecutiva, o reconhecimento internacional como “Tree City of the World” (Cidade Árvore do Mundo), concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pela Fundação Arbor Day.

A capital sul-mato-grossense segue como a única do Brasil a conquistar o título em todos os anos desde a criação do programa, consolidando-se como referência nacional em arborização urbana.

O reconhecimento considera critérios como a existência de um órgão responsável pelo manejo das árvores, legislações específicas para arborização, eventos de conscientização e investimentos contínuos em plantio e manutenção.

A arborização de Campo Grande contribui para a redução das ilhas de calor, melhora da qualidade do ar e bem-estar da população. A participação comunitária tem sido um diferencial, com mutirões de plantio e a adoção de espaços verdes por moradores e instituições.

Sobre o título Tree City of the World

O programa Tree City of the World reconhece cidades que se destacam na gestão sustentável de suas florestas urbanas. Atualmente, 210 cidades em 24 países integram a rede global. No Brasil, 34 municípios possuem o título, incluindo Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Prefeitura de CG