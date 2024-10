Campo Grande terá esquema especial de segurança no segundo turno

No próximo domingo (27), a segurança no segundo turno das eleições em Campo Grande contará com um reforço de 636 policiais. As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estarão mobilizadas a partir das 6h30 da manhã, na Operação Eleições 2024 – 2º Turno.

Além do efetivo extra, serão utilizadas 65 viaturas e 2 helicópteros para intensificar o policiamento ostensivo e dar suporte a ações de inteligência em todos os locais de votação, incluindo os distritos de Anhanduí, Aguão, Rochedinho e Indubrasil.

Entre as medidas previstas estão o reforço do policiamento em locais de votação e em áreas públicas, além de operações de inteligência para prevenção de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral. Equipes especializadas estarão a postos para responder a ocorrências com rapidez e utilizarão aeronaves para monitoramento e atendimento a emergências.