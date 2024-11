Cansaço e sobrepeso podem ser sinais de desregulação hormonal, alerta médica

No CBN Você Mulher deste sábado (09), Juliana Gambim recebeu a médica Mariana Vilela. Durante o bate-papo, Mariana alertou para situações que costumam incomodar homens e mulheres no dia a dia, o cansaço e o sobrepeso.

Segundo a médica, isso pode estar relacionado ao funcionamento de um órgão específico, mas também a múltiplos fatores.

“Se nós formos pensar numa desregulação hormonal do ponto de vista da glândula tireoide, por exemplo, podemos esperar sintomas como queda do cabelo, ganho de peso, unhas quebradiças, pele ressecada, sono ruim. Então, há uma gama muito grande de sintomas. Quando a gente fala em desregulação hormonal, abrange muita coisa. Então a gente tem que entender primeiro, nós precisamos entender sobre qual eixo hormonal nós estamos nos referindo, para que daí possamos procurar quais os sinais e sintomas específicos daquele desbalanço hormonal em particular”, explicou Mariana.

De acordo com a médica, ficar atento aos sinais do corpo é fundamental, no entanto, a partir de uma determinada idade é importante se submeter a uma avalição médica.

“A partir dos 40 anos já tem que estar olhando como é que está a performance hormonal. Acho que isso merece um check-up anual, tanto hormonal quanto metabólico e de nutrientes também”, destacou.

Acompanhe a entrevista completa: