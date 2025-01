Carnaval deve movimentar R$ 24 milhões em Campo Grande

Em 2024, as festividades geraram R$20 milhões, e a expectativa de crescimento neste ano se deve a diversos fatores. A data do Carnaval, de 1º a 4 de março, coincide com o pagamento dos salários, e muitas famílias já terão retornado das férias escolares.

A mudança na data pode impactar diretamente o orçamento de alguns moradores, como destaca Daniela Camargo, residente de Campo Grande. “Esse ano eu pretendo ficar em casa mesmo, porque janeiro tem IPTU, IPVA e volta às aulas, então as finanças estão apertadas. Mas como o Carnaval ficou para março, isso me ajuda. Fevereiro tem menos dias e, como sou comissionada, não perco tanto. Quem sabe, no fim de semana, rola um churrasquinho com a família”, comentou.

O fortalecimento dos blocos de rua e o aumento da participação do público seguem como fatores que impulsionam o comércio, beneficiando bares, restaurantes, lojas de fantasias e hotéis.