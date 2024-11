Black Friday deve movimentar R$ 90 milhões na Capital

Estratégias adotadas pelos comerciantes incluem promoções que duram apenas um dia ou se estendem por toda a semana. Apesar do otimismo, há preocupação com a redução do poder de compra do consumidor. Embora a empregabilidade tenha crescido, a renda média ainda é limitada, o que impacta o consumo.

“Nos últimos cinco anos, pequenos e médios varejistas têm aproveitado a Black Friday para vender produtos parados em estoque, oferecendo descontos atrativos”, explica Adelaido durante entrevista ao jornal CBN Campo Grande nesta quarta-feira (20). Ele destaca que o pagamento da primeira parcela do 13º salário contribui para impulsionar as compras, muitas vezes antecipando os presentes de Natal.

A Black Friday de 2024 promete aquecer o comércio de Campo Grande, com expectativa de movimentar cerca de R$ 90 milhões. O valor representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Pesquisa do Procon revela diferenças significativas nos preços de combustíveis entre regiões do estado

Adelaido alerta para práticas que possam prejudicar o relacionamento com os clientes, como os chamados “descontos falsos”. “É melhor não oferecer promoção do que enganar o consumidor. Isso afasta o cliente e compromete as vendas de Natal”, ressalta.

Crediário retorna ao comércio

Outro fator que vem ganhando força é o retorno do crediário nas lojas. Para consumidores negativados, essa modalidade oferece uma alternativa ao crédito bancário, facilitando as compras. Além disso, a CDL tem incentivado o uso de e-commerce, mostrando aos lojistas a importância de integrar as vendas físicas e virtuais.

Com o aumento do volume de vendas esperado para o Natal, o comércio de Campo Grande já se prepara para horários especiais em dezembro. Adelaido também reforça a importância de investir no atendimento ao cliente, considerando o impacto de experiências positivas na fidelização e no crescimento das vendas.

Confira a entrevista com Adelaido Vila, presidente da CDL/CG, no quadro Compre em Campo Grande: