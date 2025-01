Campo Grande registra 14 incêndios em 2025

Um incêndio atingiu uma residência no Jardim Jacy, em Campo Grande, na tarde de quarta-feira (14). As chamas começaram no quarto, construído em madeira, e foram controladas pelo Corpo de Bombeiros antes de se espalharem. Um casal de idosos, de 77 e 82 anos, foi resgatado pelo cuidador. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Este foi o 14º incêndio registrado em edificações na capital neste início de 2025. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, Campo Grande contabilizou 308 ocorrências em 2024.

No estado de Mato Grosso do Sul, foram registrados 849 casos no ano passado. Até 16 de janeiro de 2025, já são 32 ocorrências no estado, com maior incidência aos fins de semana.

Prevenção

O tenente Paulo Lima, do Corpo de Bombeiros, destaca a importância de medidas simples para evitar acidentes como este: