Chuvas impulsionam safra de grãos no Brasil

Chuvas marcaram a primeira quinzena de dezembro de Norte a Sul do Brasil e favoreceram a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. O Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA) da Conab, em parceria com o Inmet e o Glam, divulgou os dados.

Os principais estados produtores de grãos registraram condições favoráveis. Mesmo com atrasos na semeadura, o índice da safra atual acompanha ou supera os ciclos anteriores. Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, o índice de vegetação está acima dos valores mais altos das safras passadas devido à boa condição das lavouras e menor escalonamento do plantio.

No Sul, a semeadura do arroz está quase finalizada, em sua maioria dentro do período ideal. O milho de primeira safra apresenta boas condições em quase todo o país, com áreas do Sul já em estágios reprodutivos. A soja superou atrasos iniciais e, com chuvas bem distribuídas em dezembro, mostrou bom desenvolvimento. A colheita está próxima.