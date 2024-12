Hotel para pets é solução prática e segura para viagens de fim de ano

Com o período de festas e viagens de fim de ano, muitos tutores de animais enfrentam o desafio de garantir o bem-estar de seus pets durante a ausência. Uma alternativa que vem ganhando destaque são os hotéis para animais, como o Hug Dog Pet Hotel e Day Care, que oferece hospedagem personalizada e livre de baias, priorizando a socialização e o conforto dos cães.

Mariana Estrada, sócia do estabelecimento, esteve no CBN Você Mulher deste sábado (21), e destacou que o diferencial está na experiência positiva proporcionada aos pets. “Nosso objetivo é que o cão socialize e se sinta bem durante o período de hospedagem. Oferecemos atividades que estimulam comportamentos naturais, como roer, cavar e farejar, além de brincadeiras com enriquecimento sensorial e alimentar”, explica.

Para garantir a adaptação, o hotel exige que os cães passem por um período de ambientação antes da hospedagem. Essa etapa é fundamental para avaliar o nível de sociabilidade do animal e criar uma associação positiva com o local. “O cão entende que o tutor vai buscá-lo, o que reduz o impacto emocional de uma estadia mais longa”, destaca Mariana.

Em situações emergenciais, como viagens inesperadas, a adaptação pode ser flexibilizada. No entanto, a equipe do hotel reforça a importância de realizar a ambientação sempre que possível, garantindo maior tranquilidade para o animal.