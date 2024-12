Mato Grosso do Sul realiza primeiro transplante de fígado

Mato Grosso do Sul registrou seu primeiro transplante de fígado em julho de 2024. O procedimento foi realizado em Campo Grande e trouxe esperança para pacientes que, até então, precisavam buscar tratamento em outros estados.

O transplante beneficiou um homem de 60 anos, natural de Ponta Porã, que enfrentava uma grave condição hepática. Ele recebeu o órgão de um doador compatível e iniciou a recuperação no próprio estado, um marco significativo para a saúde regional.

A habilitação do Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) tornou possível a realização do transplante. Com estrutura adequada e aprovação do Ministério da Saúde, a expectativa é realizar cerca de 69 transplantes hepáticos por ano.

CET/MS: 25 anos de desafios e conquistas

Criada em 1999, a Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET/MS) acumula números expressivos: 4.006 transplantes de córnea, 769 de rins, 65 de tecidos musculoesqueléticos, 19 de coração, 11 de medula óssea e 12 de fígado em 2024.