Produtos tecnológicos ajudam no controle de parasitas em MS

Pesquisadores analisaram tecnologias desenvolvidas em Mato Grosso do Sul para o controle de parasitas em bovinos de leite e corte. Os estudos confirmaram a eficiência dos produtos no combate a ecto e endoparasitas sem uso de substâncias nocivas, com benefícios diretos à saúde e produtividade animal.

Universidades como IFMG, UFRRJ e UERGS participaram das pesquisas. Segundo as instituições, parasitas como carrapatos e vermes podem causar grandes prejuízos, incluindo redução de até 90 litros de leite por lactação, perda de peso e maior risco de doenças. O período chuvoso agrava o problema devido ao aumento na proliferação desses parasitas.

Resultados expressivos na produção de leite e carne

No caso de sistemas leiteiros, especialmente com as raças Girolando e Holandesa, os produtos analisados proporcionaram uma redução de 85% na contagem de ovos de helmintos por grama de fezes. Houve também queda de até 85% nas infestações de carrapatos resistentes. Esses resultados refletem em maior resistência dos animais, melhor bem-estar e aumento na produtividade.