Vacinação contra a dengue é ampliada na Capital

A partir desta quinta-feira (16), pessoas com até 59 anos de idade podem se vacinar contra a dengue em Campo Grande. A ampliação do público vacinal foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Segunda a secretária de Saúde, Rosana Leite, a decisão foi tomada por conta do estoque de cerca de 4 mil doses do imunizante que está próximo do vencimento. A vacina está disponível exclusivamente nas 74 Unidades de Saúde da Família de Campo Grande.

A vacinação contra a dengue é realizada em duas doses, com intervalo de três meses entre uma dose e outra. A eficácia do imunizante é garantida apenas com o esquema completo.

A secretária Rosana Leite também destacou a importância da prevenção à doença. “A principal medida do combate é combater o vetor, manter os nossos quintais livres de águas paradas. Estamos vivendo um momento de muitas chuvas, muito calor, que é um ambiente propício à proliferação do vetor. Então, um minutinho que você se dedique à sua casa, ao seu quintal, pode custar uma vida”.

No ano passado, a Capital registrou mais de 12 mil casos notificados de dengue, com um óbito associado à doença: um adolescente de 14 anos, com histórico de doença hematológica. Em 2025, já foram notificados 119 casos.