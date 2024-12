Vacinação reforça segurança sanitária na fronteira de MS

De acordo com o gerente de imunização, da Secretária Estadual de Saúde (SES), Frederico Moraes, o objetivo é alcançar uma cobertura vacinal completa, prevenindo o retorno de doenças já controladas.

“Essa ação estratégica de vacinação nas fronteiras é fundamental para reforçar a prevenção de doenças imunopreveníveis em uma região de alta mobilidade populacional, como é o caso de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Com o apoio do Ministério da Saúde e em parceria com autoridades paraguaias, estamos ofertando todas as vacinas do calendário nacional”, reforça Moraes.