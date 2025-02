CCJR avalia reajuste salarial de servidores do Imasul

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) realizou sua primeira reunião do ano com a análise e a distribuição dos projetos.

Durante a reunião, o deputado estadual e presidente da Comissão, Pedro Caravina (PSDB), relatou o Projeto de Lei 287/2024, do Poder Executivo. A proposta, que trata da readequação salarial dos servidores do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), foi considerada constitucional e agora será votada em plenário. Segundo Caravina, o reajuste fortalece as condições de trabalho em uma área essencial para o estado.