Centenário da Feira Central terá programação especial

Representantes do Iphan/MS, da Associação da Feira Central e Turística (Afecetur), da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS/NUAC), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Sebrae/MS, Convention & Visitors Bureau de Campo Grande, entre outros, definiram uma programação especial para os 100 anos da Feira Central de Campo Grande.

Com atividades previstas a partir do dia 15 de abril, o centenário da Feira Central vai celebrar a importância desse espaço para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da cidade.

O tradicional Festival do Peixe também fará parte da programação, reunindo grupos de diversas regiões do país promovendo rodas de conversa, caiaque, pesca esportiva e esportes de turismo de aventura.

História

Foto: Saul Schramm/Arquivo

Com uma trajetória marcada pela miscigenação de povos e a valorização das tradições regionais, a Feira Central teve suas origens no início do século XX, acompanhando o crescimento de Campo Grande.

O local surgiu como um ponto de encontro para pequenos comerciantes, feirantes e imigrantes que chegaram à região em busca de novas oportunidades. Com a construção da ferrovia, a cidade se tornou um polo comercial estratégico, e a feira cresceu junto, tornando-se referência em gastronomia, lazer e cultura.

Programação do centenário

As comemorações do centenário da Feira Central incluirão apresentações culturais, exposições fotográficas, rodas de conversa e festivais gastronômicos que homenageiam a culinária regional.

Entre os destaques, está a valorização do patrimônio imaterial, com eventos que ressaltam a herança de povos indígenas, japoneses, paraguaios, libaneses e de outras comunidades que ajudaram a moldar a identidade da cidade.

A presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande/MS, Alvira Appell, destacou o impacto de eventos já realizados na Feira, como o Festival do Sobá, que estará na 18ª edição em 2025.

“O Festival do Sobá celebra o patrimônio local e a nossa identidade cultural. É a chance de degustar o tradicional prato típico que simboliza a nossa diversidade e tradição, e de participar de atividades que ressaltam o valor cultural de nossa cidade”, enfatizou Alvira.

Inovação e tecnologia

Uma das grandes novidades na celebração do centenário será ampliar o acesso à história da Feira Central e suas transformações ao longo dos anos. Por meio de transmissões ao vivo, reportagens especiais e conteúdos multimídia, um canal digital trará relatos de feirantes, moradores e pesquisadores, conectando gerações e reforçando a importância deste espaço icônico.

Assim, o centenário será não apenas uma celebração do passado, mas também um olhar para o futuro da Feira Central, garantindo que sua importância seja reconhecida e preservada pelas próximas gerações.