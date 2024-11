Cinco bairros da capital recebem fumacê nesta terça-feira

O serviço de fumacê será intensificado nesta terça-feira (5) em Campo Grande, visando o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vão atuar das 16h às 22h, passando pelos bairros Alves Pereira, Leblon, Rita Vieira, São Conrado e Universitário.

Para garantir a máxima eficácia da borrifação ultra baixo volume (UBV), conhecida popularmente como fumacê, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas. Dessa forma, o inseticida terá maior alcance, atingindo os locais onde o mosquito costuma se abrigar.

No entanto, o serviço poderá ser suspenso ou adiado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições dificultam a aplicação adequada do veneno. O inseticida é mais eficiente contra mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão das arboviroses. A aplicação do produto deve ser criteriosa para minimizar impactos em outras espécies.

Itinerário do Fumacê

Alves Pereira : Rua João Trivelatto com Rua Eduardo Razuk Jorge

: Rua João Trivelatto com Rua Eduardo Razuk Jorge Leblon : Rua Girassol com Rua Casuarina

: Rua Girassol com Rua Casuarina Rita Vieira : Rua Abunã com Rua Dominique

: Rua Abunã com Rua Dominique São Conrado : Rua Lamêgo com Travessa Ingo

: Rua Lamêgo com Travessa Ingo Universitário: Rua Pontalina com Rua Aragaças

*Com informações da Prefeitura de CG