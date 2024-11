Clássico "O Amuleto de Ogum" ganha sessão especial e gratuita em Campo Grande

O Cineclube “Filmes do 3º Mundo”, iniciativa do coletivo A Boca Filmes, promove nesta quinta-feira (7) uma sessão especial do longa “O Amuleto de Ogum”. O evento acontece às 18h30 no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Memorial da Cultura “Apolônio de Carvalho”, em Campo Grande.

A entrada é gratuita, com distribuição de senhas no local, e inclui pipoca e refrigerante para o público.

Dirigido por Nelson Pereira dos Santos, um dos principais nomes do Cinema Novo, o filme é um drama policial noir ambientado na Baixada Fluminense. A trama mergulha no universo do misticismo ao narrar a história de um jovem que, após ficar órfão, recebe proteção espiritual da umbanda.

Em sua jornada, ele se envolve com o crime e enfrenta dilemas ao se apaixonar pela amante de um bicheiro.

A exibição será precedida por uma introdução sobre o contexto da obra e contará com uma roda de conversa após o filme, incentivando debates sobre as questões sociais e culturais retratadas.

A realização do evento é uma parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), com apoio da Lei Paulo Gustavo. A programação é acessível para pessoas com deficiência auditiva.

*Com informações do Governo de MS