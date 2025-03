Coletivo fortalece e exalta o trabalho cultural feminino em MS

Nesta sexta-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, a fundadora da Companhia Barra de Saia, Ângela Montealvão, participou de uma entrevista ao vivo durante o Jornal CBN Campo Grande e contou sobre a iniciativa. A companhia foi criada no começo deste ano e trata-se de um coletivo que reúne mulheres da área de produção cultural para fortalecer o trabalho feminino em Mato Grosso do Sul, dando os devidos créditos e autoria às produções.

Ângela Montealvão no estúdio da Rádio CBN

“Nós temos ótimas produtoras e artistas mulheres que movimentam a cena cultural não só de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul. E nós sentimos muito a necessidade de dar os devidos créditos a essas mulheres, porque muitas vezes elas estão ali trabalhando, se doando em seus produtos, produções, e na hora de assinar essas obras, muitas vezes essas mulheres não aparecem com o devido crédito. Então surgiu dessa revolta sobre esse cenário que é extremamente machista […] A companhia estreou com o bloquinho de Carnaval e foi muito bem aceita pelo público, foi maravilhoso“, disse Ângela.

Confira a entrevista completa: