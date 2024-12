Comércio da Capital funciona em horário estendido a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (9), o comércio de Campo Grande começa a funcionar em horário estendido, até o dia 23 de dezembro. O atendimento com programação diferenciada nesta época do ano busca atender ao aumento da demanda dos consumidores durante a preparação para as festas de final de ano.

De segunda a sábado, as lojas podem funcionar até as 22 horas. Aos domingos, dias 15 e 22, o expediente será das 9h às 18h. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o funcionamento terminará às 16h. No dia 31, o expediente também será até as 16h.

Os estabelecimentos localizados em shoppings e condomínios comerciais seguirão seus horários normais. A exceção para estes locais serão os dias que antecedem o Natal e Ano Novo. No dia 24, o funcionamento será até as 19h no dia 31, até as 18h.

Segundo a diretor do Sindicato do Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG), Carlos Santos, a extensão de horário só foi possível depois de firmado o acordo convenção coletiva do trabalho com a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS).

“O esforço coletivo que resultou nesse acordo precisa ser respeitado, principalmente no que diz respeito ao horário estendido. Não permitiremos exploração!”, destacou Carlos Santos.