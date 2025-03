Comissões de Turismo e Desenvolvimento Agrário têm presidências definidas na Alems

As presidências e vice-presidências de mais duas comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foram definidas como parte da organização dos trabalhos da terceira sessão legislativa da atual legislatura. As eleições ocorreram no último dia 12, na Sala de Reuniões anexa ao Plenário Júlio Maia, e os resultados foram oficializados nas atas publicadas nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial do Parlamento.

Na Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, a presidência ficou com o deputado Antonio Vaz (Republicanos), enquanto o deputado Jamilson Name (PSDB) assumiu a vice-presidência. Também compõem o grupo os deputados Pedrossian Neto (PSD), Coronel David (PL) e João Henrique (PL). A comissão tem como atribuições a construção da Política Estadual de Desenvolvimento Turístico e Industrial, além da modernização institucional e do estímulo às micro, pequenas e médias empresas.

Já na Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas, o deputado Zeca do PT foi escolhido como presidente, e a vice-presidência ficou com a deputada Lia Nogueira (PSDB). O grupo conta ainda com os deputados Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (PSDB) e João Henrique (PL). Entre suas responsabilidades, estão a análise de políticas de crédito, incentivos fiscais e programas de fomento para o desenvolvimento agrário, além da avaliação de proposições voltadas aos povos indígenas e quilombolas.