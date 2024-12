Desafios e avanços marcam o agropecuário brasileiro em 2024

O ano de 2024 foi marcado por desafios e avanços na saúde animal para o setor agropecuário brasileiro. E um dos principais desafios enfrentados foi a doença de Newcastle, registrada no Rio Grande do Sul. A erradicação do surto contou com o apoio da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A gripe aviária também exigiu atenção, resultando na execução de um plano de contingência e na análise de milhares de amostras pela Rede de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).

Outro avanço significativo foi o pedido formal à OMSA para que o Brasil seja reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação. Caso aprovado em 2025, o novo status poderá gerar uma economia de R$ 500 milhões anuais e abrir novas oportunidades comerciais para o agronegócio brasileiro.

Além disso, o lançamento do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos foi um marco para a rastreabilidade do rebanho.