Dia das Mães deve movimentar R$ 448,3 milhões em MS

O comércio sul-mato-grossense vai receber o aporte de R$ 448,3 milhões no período do Dia das Mães, a movimentação é 5% menor do que o ano passado, mas em 2025 mais pessoas vão presentear a figura materna (75,93% ante 71,16% em 2024). As informações são da pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e do Sebrae/MS.

“Isso é positivo para o comércio, apesar do cenário mostrar consumidores mais cautelosos, mas é uma data que todos ainda fazem questão de celebrar. Entre comemoração e presentes, a previsão é que o gasto médio gire em torno de R$ 420,78. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Presentes

Entre os presentes mais citados estão sapatos (24%), bolsas e acessórios (23%), além de perfumes e cosméticos (23%), sendo que a maioria das compras será realizada na região central das cidades.

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, a pesquisa revela que a qualidade do produto é o principal fator que influencia a decisão de compra, sendo mencionada por 77% dos entrevistados.

Outro aspecto relevante são as condições de pagamento: 74% dos consumidores demonstraram preferência por descontos na compra à vista, enquanto 30% devem optar pelo parcelamento no cartão de crédito. Esses dados mostram que tanto a qualidade, quanto às facilidades de pagamento são determinantes para o comportamento do consumidor e devem ser considerados com atenção pelo varejo.

“O panorama oferece informações valiosas para que os empresários de Mato Grosso do Sul possam planejar as estratégias de vendas, desde a escolha dos produtos a serem oferecidos, até as formas de pagamento e experiência de compra dos diferentes canais. A valorização da qualidade, a atenção às preferências das mães e a oferta de condições de pagamento atrativas podem ser diferenciais importantes para o sucesso das vendas nesse período”, destacou Maciel.

A pesquisa foi realizada entre os dias 01 e 08 de abril nas cidades de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Ladário, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.