Equipe sul-mato-grossense conquista bicampeonato brasileiro de flag football feminino

A equipe Cobrarés, de Mato Grosso do Sul, sagrou-se bicampeã da Copa do Brasil de Flag Football Feminino ao derrotar o Vasco Almirantes por 19 a 6 na final, realizada no domingo (1º), no Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM).

O título marca a segunda conquista nacional da equipe sul-mato-grossense, que havia vencido a competição pela primeira vez em 2019.

Com campanha impecável, o Cobrarés mostrou superioridade desde a fase de grupos, vencendo o Coritiba Crocodiles, Sirius e Manaus Cavs com placares expressivos. Nas etapas eliminatórias, eliminou o Remo nas quartas de final e passou pelo Desterro Atlantis na semifinal.

Na decisão, o Cobrarés se impôs em campo, mostrando preparo técnico e tático para superar o Vasco Almirantes, equipe que havia levado o título na edição anterior do campeonato.

Destaques individuais marcaram a trajetória da equipe. A quarterback e capitã Lica Lira foi eleita a Jogadora Mais Valiosa (MVP) do torneio, enquanto Taísa Alencar foi reconhecida como a melhor atleta de ataque.

Lica destacou o foco da equipe como fator determinante para a conquista. “Estávamos muito confiantes e não subestimamos nenhuma equipe. Seguimos o plano de jogo com concentração e preparação. Esse título é o resultado de muito estudo e trabalho coletivo”, afirmou a capitã.

Sobre o prêmio de MVP, Lica celebrou o reconhecimento, sem esquecer o objetivo principal. “Esse título individual é um carimbo de dedicação, mas o mais importante foi trazer o ouro para o nosso estado”, ressaltou.

*Com informações da Fundesporte