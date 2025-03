Escala médica de urgência e emergência já está disponível na capital

Quem precisar levar crianças para atendimento de urgência e emergência em Campo Grande nesta terça-feira (11), tanto de manhã, quanto no período da tarde, encontrará pediatras de plantão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do bairro Cel. Antonino, Universitário e no Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

No período da noite, será possível encontrar os médicos para atender o público infantil nas UPAs dos bairros Cel. Antonino, Universitário, Moreninha, Leblon e nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia e Tiradentes.