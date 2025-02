Expogrande 2025 terá julgamento nacional da raça Nelore

A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS) confirmou o calendário de julgamentos para a Expogrande 2025, que acontece entre os dias 3 e 13 de abril. O evento contará com a participação das variedades Nelore Padrão, Nelore Mocho e Nelore Pintado, consolidando-se como uma das principais vitrines da pecuária nacional.

Segundo o presidente da Nelore MS, Paulo Matos, que participou do CBN e Acrissul no Agro deste sábado (22), a retomada dos julgamentos da raça no evento é um passo importante para fortalecer a presença do Nelore do estado no cenário nacional.

Foto: Duda Schindler

“Ficamos 16 anos sem julgamento na Expogrande e conseguimos retomá-lo no ano passado. Agora, com a inclusão definitiva no circuito nacional, temos dois eventos de destaque: a Expogrande, com julgamento fenotípico, e a Expogenética, voltada para avaliação genótipa” – Paulo Matos, presidente da Nelore MS

A qualidade da pecuária sul-mato-grossense também será evidenciada no preparo dos animais para a competição. “A mudança é muito positiva. No fim do processo, isso reflete diretamente na carne que chega ao consumidor, seja no churrasco ou na panela. Nossa qualidade é imbatível em qualquer lugar do mundo”, destacou Matos.